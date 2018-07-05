Ведущие солисты «Астана Опера» выступят в концерте «Viva l’opera»

Автор концерта – старший концертмейстер оперной труппы «Астана Опера».

Известные во всем мире вокалисты, ведущие солисты «Астана Опера» Медет Чотабаев и Барсег Туманян совместно с приглашенной солисткой – именитой певицей Вардуи Хачатрян (Швейцария) выступят в концерте «Viva l’opera». Музыкальный вечер пройдет в Камерном зале театра 11 июля. Партия фортепиано – Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

Медет Чотабаев, Барсег Туманян и Вардуи Хачатрян представят жителям и гостям столицы лучшие образцы итальянской оперной классики. Прозвучат ария Нормы из оперы «Норма» В. Беллини, ария Адрианы из оперы «Адриана Лекуврер» Ф. Чилеа, арии Розины и Базилио из оперы «Севильский цирюльник», ария Семирамиды из оперы «Семирамида» Дж. Россини, дуэт и арии Тоски и Каварадосси из оперы «Тоска», ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Дж. Пуччини, ария Фиеско из оперы «Симон Бокканегра», ария Леоноры из оперы «Трубадур», арии Елены и Прочиды из оперы «Сицилийская вечерня», ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», Застольная из оперы «Травиата» Дж. Верди.

В программу концерта также вошли арии из опер французских композиторов, такие как ария Вертера из оперы «Вертер» Ж. Массне, ария Филины из оперы «Миньон» А. Тома, серенада Мефистофеля из оперы «Фауст», ария Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно.

Каждый из участников концерта имеет мировое признание. Заслуженный деятель Казахстана, лауреат многих престижных международных конкурсов Медет Чотабаев успешно исполняет главные партии на знаменитых мировых сценах. Его имя широко известно любителям классического искусства на родине, а также за ее пределами – в Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Румынии, Словакии, Бразилии, США, Канаде и т.д. В январе этого года ведущий солист «Астана Опера» получил Государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. За укрепление культурных связей между Италией и Казахстаном Медет Чотабаев стал Кавалером Ордена Звезды Италии.

Гостья вечера Вардуи Хачатрян – лауреат многих авторитетных вокальных конкурсов, в числе которых Гран-при Международного конкурса оперных певцов им. М. Каллас в Афинах (Греция), первая премия Международного конкурса оперных певцов им. М. Кабалье (Андорра), победы на международных конкурсах в Италии, Испании, Бельгии и т.д. Репертуар певицы включает в себя оперы, оперетты, оратории, камерную музыку на семи различных языках.

Ведущему солисту «Астана Опера», Народному артисту Армении Барсегу Туманяну аплодировали в Вене, Мюнхене, Гамбурге, Бонне, Бостоне, Лос-Анджелесе, Каракасе (Венесуэла), а также других городах Европы, Канады, США и Австралии. Барсег Туманян является действительным членом Европейской академии (Ганновер), Международной академии наук о природе и обществе. В 2003 году был посвящен в Международные рыцари (Германия), член Международного рыцарского союза.

Автор концерта, исполнитель партии фортепиано Мәдениет қайраткері Елена Сахно – старший концертмейстер оперной труппы «Астана Опера». За заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов России и Казахстана Елене Сахно была вручена Государственная награда Российской Федерации – медаль Пушкина. Блестящий пианист и педагог – организатор многих ярких концертов, которые всегда проходят с аншлагами.

Начало в 19:00.

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