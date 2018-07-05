Назарбаев поздравил российского нейрохирурга А. Потапова с 70-летием

Александр Потопов внес значительный вклад в развитие нейрохирургической службы РК.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова приняла участие в Международном нейрохирургическом форуме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.



Открывая форум, Гульшара Абдыкаликова зачитала поздравительный адрес Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю 70-летия видного нейрохирурга, академика Российской академии наук А.Потапова.

Государственный секретарь подчеркнула, что Казахстан в соответствии с посланием главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» приступил к внедрению элементов Индустрии 4.0 и, в частности, в медицинской сфере.

"Одним из флагманов инноваций в здравоохранении является Национальный центр нейрохирургии, который был основан в 2008 году по инициативе президента страны. Сегодня он стал одной из лидирующих клиник в Центральной Азии", – сказала Г.Абдыкаликова.

За 10 лет в стенах Национального центра нейрохирургии пролечено более 37 тысяч пациентов, выполнено свыше 25 тысяч операций, внедрено 66 новых нейрохирургических технологий. Впервые в Казахстане на его базе были внедрены принципиально новые разделы нейрохирургии — микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая и функциональная нейрохирургия.

В завершение государственный секретарь РК Г.Н.Абдыкаликова пожелала участникам Форума творческих успехов и пригласила принять участие в праздничных торжествах, посвященных 20-летнему юбилею Астаны.

В работе Форума также приняли участие министр здравоохранения Е.Биртанов, аким города Астаны А.Исекешев, депутаты Парламента, ведущие специалисты в области нейрохирургии из более чем 20 стран мира.

Форум проводится в рамках празднования 20-летия Астаны и посвящен 10-летию Национального центра нейрохирургии.

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