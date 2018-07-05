Влюблены? Легко узнаете себя в иллюстрациях корейской художницы
Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения - автор картин.
Фото : © Zipcy / facebook5 июля 2018, 10:50
Zipcy — 30-летняя художница из Сеула, которая в своих иллюстрациях исследует чувственную сторону любви, передает AdMe.ru
На серию работ «Прикосновение» ее вдохновили отношения с мужем. Художнице захотелось нарисовать всю ту нежность, легкость, мечтательность и страсть, которые испытывают самые крепкие пары.
Zipcy признается, что хочет, чтобы, глядя на ее иллюстрации, люди думали о тех, в кого влюблены. «Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения», — рассказывает художница.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926765-ad61506043621871de7e44d5228a3964
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...