Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Влюблены? Легко узнаете себя в иллюстрациях корейской художницы

Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения - автор картин.

Фото : © Zipcy / facebook5 июля 2018, 10:50

Zipcy — 30-летняя художница из Сеула, которая в своих иллюстрациях исследует чувственную сторону любви, передает AdMe.ru

На серию работ «Прикосновение» ее вдохновили отношения с мужем. Художнице захотелось нарисовать всю ту нежность, легкость, мечтательность и страсть, которые испытывают самые крепкие пары.

Zipcy признается, что хочет, чтобы, глядя на ее иллюстрации, люди думали о тех, в кого влюблены. «Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения», — рассказывает художница.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты