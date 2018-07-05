В канун юбилея Астаны в Сайраме открыли ряд соцобъектов

В канун праздника во всех регионах страны проходят различные мероприятия, открываются социально важные объекты - аким Туркестанской области.

Сегодня в Сайрамском районе Туркестанской области в честь 20-летия столицы открыли ряд объектов, которые переданы на благо населения, сообщает пресс-служба акима области.

Один из них - детский сад в селе Аксукент на 200 мест, открытый в рамках государственно-частного партнерства. Он укомплектован современным оборудованием, здесь имеются игровые площадки для каждой группы, созданы все условия для воспитания маленьких граждан нашей страны.

На торжественном мероприятии глава региона поздравил всех жителей Сайрамского района с Днем Астаны.

«На сегодняшний день наша столица является сердцем единства всех наций и народов. Астана – символ динамично развивающегося государства, яркое подтверждение социально-экономического процветания. В канун праздника во всех регионах страны проходят различные мероприятия, открываются социально важные объекты. В центре Сайрамского района, где сосредоточено немало святых мест, мы открываем детский сад на 200 мест, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Строительство длилось всего восемь месяцев, и вот сегодня детсад передается на пользование со всеми условиями. Это третий детский сад, который был построен в рамках государственно-частного партнерства. А так в районе работают более 80-ти детсадов», - сказал Ж. Туймебаев.

Помимо этого, в селе Аксукент-2 в эксплуатацию была сдана спортивная школа для детей и подростков №3, где были отремонтированы спортзал, закрытая футбольная площадка и административное здание.

Строительство этого спортивного комплекса, отвечающего всем современным требованиям, начали в августе прошлого года. Стоимость проекта - около 209 млн.тенге.

Аким области, ознакомившись с жизнью спортивной школы, поздравил ее воспитанников с праздником и пожелал им стать такими спортсменами, которые возвысят честь и превознесут высоко голубой флаг нашей страны на мировых спортивных аренах.

В этот же день ТОО «Gas Standart System» в селе Аксу запустило комплекс по хранению и распространению жидкого газа. Здесь закопаны 13 резервуаров вместимостью 650 кубометров жидкого газа. Это не наносит вреда экологии, а стоимость такого топлива по сравнению с бензином в 2,5 раза дешевле.

Стабильной работой на новом предприятии обеспечены 30 человек, годовая мощность предприятия составляет 15 тысяч тонн.

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