Ради киберспорта казахстанец бросил учебу в вузе

В киберспорте все, как у настоящих спортсменов.

Киберспорт в Казахстане признан официальным видом спорта. Это значит, что люди, которые привыкли выявлять сильнейшего на просторах компьютерных игр, теперь приравниваются к профессиональным спортсменам. А в крупных международных турнирах, которые сейчас очень популярны, кибератлеты будут представлять не только себя, но и всю страну, сообщает alau.кz.

В «DOTA» Сергей Степанов играет уже второй год. До этого молодой человек несколько лет успешно колесил на танке еще в одной популярной компьютерной игре. Ради киберспорта Сергей даже бросил учебу в вузе.

"Первый раз — было сложно совмещать киберспорт и учебу. Сейчас я не учусь. Я учился в Питере. Но вуз я бросил ради киберспорта. Должен быть график. То есть, ты встаешь, завтракаешь, садишься на тренировки. Потом идешь делать физические упражнения. Это пробежка, еще какие-то нагрузки. Как у настоящих спортсменов", - рассказал он.

Сегодня киберспорт — настоящая индустрия. Многомиллионные призовые фонды, признание официальным видом спорта в развитых странах мира, включение в неофициальный перечень дисциплин на Олимпийских играх притягивают в нее тысячи человек. В Казахстане на профессиональной основе киберспортом пока занимаются всего несколько десятков.

Ожидается, что признание киберспорта в Казахстане официальным видом, приведет к систематизации деятельности отдельных спортсменов, а будущие их успехи приведут к продвижение бренда Казахстана на мировой арене. В тоже время, специалисты напоминают, что в привычном понимании понятие "спорт" разделяется на две основные категории — физический и интеллектуальный.

Если эта игра будет способствовать только тому, что человек будет ловко управлять своими большими пальцами на джойстике, то, я сомневаюсь, что это можно отнести к спорту. Поэтому, у меня здесь двоякое отношение к этому», — высказался на этот счет руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Вильямс.

Кроме этого, руководитель спортивного ведомства отмечает, что сегодня киберспорт в Казахстане до сих пор не внесен в реестр официальных видов спорта. Поэтому, о создании региональных федераций или проведении спортивных состязаний под их эгидой, говорить еще рано.

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