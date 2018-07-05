В Актюбинской области шахтерам и горнякам вручили ключи от квартир и автомобилей

На сцене были отмечены лучшие работники, которые получили грамоты акима области, корпоративные награды.

В Актюбинской области шахтерам и горнякам вручили ключи от новых квартир и автомобилей, сообщает пресс-служба акима области.

80-летние Донского горно-обогатительного комбината в среду, 4 июля, отметили тысячи жителей города Хромтау. В честь юбилея градообразующего предприятия на стадионе «Горняк» прошло грандиозное шоу с интерактивной массовой постановкой, чествованием лучших работников предприятия и выступлением известных исполнителей из Казахстана и России.

В рамках празднования юбилея аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и председатель Совета менеджеров ERG Александр Машкевич посетили новый 120 квартирный дом, построенный в Хромтау для сотрудников Донского горно-обогатительного комбината.

- Для каждого человека очень важно иметь собственное жилье. Поэтому наше государство во главе с Президентом Нурсултаном Назарбаевым реализует множество программ по обеспечению каждого казахстанца жильем. В том числе, благодаря государственным программам, такие компании как «Казхром», строят жилье для своих работников. Уверен, новоселье, совпавшее с 20-летием столицы нашей Родины и 80-летим Донского ГОКа, будет радостным вдвойне. Желаем тепла, уюта и благополучия каждому дому, - сказал в поздравительной речи аким области.

Пятиэтажка возведена в оживленном районе Хромтау. Прилегающая территория благоустроена, во дворе оборудована детская площадка. Квартиры сдаются в чистовой отделке с установленными кухонными плитами и сантехникой. Стоимость квадратного метра в новостройке для работников Донского ГОКа составит около 118 тысяч тенге. Жилищной программой Евразийской Группы предусмотрено, что квартиры будут выдаваться в аренду с правом выкупа под низкую процентную ставку сроком до 20 лет. Это стало возможным благодаря программе Главы государства «Нурлы жер» и подписанию соглашения с Казахстанской ипотечной компанией.

Председатель Совета менеджеров ERG вручил сертификаты на квартиры пятерым молодым специалистам комбината.

- В Хромтау я впервые приехал 24 года назад. Благодаря нашему Президенту город с тех пор преобразился, будто прошло не 24 года, а все 100 лет. И сегодня я безмерно рад, что мы присутствуем на открытии нового дома. Мы будем продолжать это делать, потому что для нас социальная обстановка, настроение, обеспеченность жильем сотрудников является очень важным, - отметил Александр Машкевич.

Всего за период реализации жилищной программы ERG в Хромтау жилье получили около 500 работников ДГОКа.

Основное торжество прошло на стадионе «Горняк». Оно началось с красивого интерактивного шоу, которое рассказало об основных достижениях ДГОКа за 80 лет. На сцене были отмечены лучшие работники, которые получили грамоты акима области, корпоративные награды.

Десяти сотрудникам вручили ключи от новых автомобилей.

Приятным сюрпризом стало выступление звезды казахстанской эстрады Кайрата Нуртаса с детьми работников Донского горно-обогатительного комбината. Вечер завершился выступлением российской группы «Серебро» и праздничным фейерверком.

Отметим, за 80 лет работы ДГОКа добыто более 208 000 000 тонн хромовой руды, это равно железнодорожному составу, длиной 41 600 километров - больше чем длина экватора земли.

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