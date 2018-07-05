Назначен новый главный тренер ФК "Атырау"

Им стал Виктор Кумыков.

Виктор Кумыков назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Атырау", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новый наставник "нефтяников" вчера был представлен команде в качестве главного тренера.

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Виктор Кумыков известен по работе в "Шахтере". Он дважды приводил карагандинский "Шахтёр" к чемпионству. Впервые под его руководством казахстанский клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов и групповой раунд Лиги Европы.

В качестве главного тренера работал с командами: Спартак Нальчик (Россия), Елимай (Казахстан), Кайсар (Казахстан), Машал (Узбекистан), Насаф (Узбекистан), Шахтер (Казахстан), Ордабасы (Казахстан), Алмалык (Узбекистан).

Помогать ему в «Атырау» будут тренера Олег Корниенко и Роман Узденов.

Достижения:

Бронзовый призер чемпионата Узбекистана: 2009,2010.

Чемпион Казахстана: 2011,2012.

Обладатель Кубка Казахстана: 2013

Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013