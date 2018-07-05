В Таджикистане жители снова русифицируют свои фамилии

Русификация фамилий поможет избежать проблем с российской полицией и работодателями.

Тысячи жителей Таджикистана вернулись к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов «-вич» и «-ов (-ев). Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Абдурахим Зулфониён.

«Специалисты нашего комитета провели исследование в ряде районов – в Яване, Спитамене, Истаравшане, Шахристане и Матче. Многие из вернувшихся из трудовой миграции сказали, что в России у них возникали проблемы с фамилиями с окончаниями -и, -зод, -зода, -он, -ён, -йен, -ёр, -ниё, -фар,, из-за чего снова брали свои прежние «русские» фамилии», сказал наш собеседник.

Такая тенденция наблюдается и в столице. Сайёхат Достизода, заведующая отделом ЗАГС района Фирдавси города Душанбе сообщила, что к ним довольно часто обращаются местные жители с просьбой заменить таджикские фамилии на фамилии с использованием суффиксов «-вич» и «-ов (-ев). Но, по ее словам, изменение фамилии на «русские» вряд ли облегчит жизнь трудового мигранта в России. «К тому же, насколько мне известно, сотни граждан Таджикистана с фамилиями с суффиксами -и, -зод, -зода, -он, -ён из др. получили российское гражданство», говорит Сайёхат Достизода.

Но эксперты убеждены: русификация фамилий поможет избежать проблем с российской полицией и работодателями, которые жалуются, что они не могут отличить таджикские имена от фамилий, говорят они.

Но среди тех, кто решает поменять паспорта и вернуться к русскому варианте написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов «-вич» и «-ов (-ев) немало депортированных или выдворенных из территории России граждан Таджикистана.

Возврат к русифицированным фамилиям, по словам экспертов, является обратной тенденцией их дерусификации, последовавшей вслед за обретением Таджикистаном независимости. Начиная с 2007 года, вслед за президентом Таджикистана от русских окончаний в фамилиях отказались многие высокопоставленные чиновники. А в 2011 году власти даже обязали родителей уже в законном порядке«давать ребенку имя, в соответствии с национальными ценностями».

Но спустя всего несколько лет жители Таджикистана, поначалу внявшие призыву отказаться от русифицированной формы написания имен и фамилий, стали возвращаться к прежнему стилю. Зимой 2014 года тогдашний генеральный прокурор РТ Шерхон Салимзода в статье в газете «Джумхурият» даже заявил, что возврат многих жителей страны к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств «свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения».

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