Туристическая компания "Натали Турс" объявила об аннулировании всех поездок

Компания больше не справляется со своими обязательствами перед партнерами.

Туристическая компания "Натали Турс" сообщила, что все заказы и услуги на поездки будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно, передает Zakon.kz.

Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев при этом отметил, что операционная деятельность компании продолжит функционировать в рабочем режиме.

Проблему компании Воробьев связал с тем, что компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они "веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания".

"Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", — заявил глава "Натали Турс". "Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами", - сказал Воробьев в интервью RBK.

В компании подчеркивают, что туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу, будет предоставлена 5 июня.

Отметим, что в ассоциацию "Турпомощь", которая оказывает помощь туристам в случае прекращения деятельности туроператоров, "Натали Турс" пока не обращалась.

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