Стал известен организатор теракта в метро Санкт-Петербурга

Лидером группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" является уроженец Кыргызстана.

Следственный комитет РФ считает террористическую группировку "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил следователь в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемых. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.

"Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*", — сказал следователь.

По данным Gezitter.org, группировка "Катиба Таухид валь-Джихад" возникла в 2014 году на территории Сирии. Лидером "Катиба Таухид валь-Джихад" является уроженец Кыргызстана, уйгур по национальности по прозвищу Абу Салах. Предположительно, его настоящее имя - Сирожиддин Мухтаров. Он родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области.

В начале 2000-х Мухтаров получил теологическое образование в Сирии. Вернувшись в Кыргызстан, работал помощником имама в одной из мечетей Оша. В 2012 году в Сирии он примкнул к группировке "Катибат Имам аль-Бухари", и в том числе из ее сторонников создал "Катиба Таухид валь-Джихад". В новую группировку вошли граждане Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также уйгуры из Западного Китая. Они вербовались в основном в Кыргызстане и Узбекистане, откуда затем отправлялись воевать в Сирию.

Кроме того, спецслужбы Кыргызстана считают "Катиба Таухид валь-Джихад" причастной к атаке террориста-смертника у китайского посольства в Бишкеке 30 августа 2016 года.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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