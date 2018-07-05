Пропавшего в Алматинской области ребенка полицейские нашли в гостях у друга

11-летнего школьника уже доставили домой. Его нашли в поселке Чапаево у знакомого.

Сотрудники ДВД Алматинской области вернули домой пропавшего без вести 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ученик 4-го класса Владимир Диков пропал 4 июня. Родители мальчика обратились к стражам порядка после того, как не обнаружили ребенка дома. Школьник проживал в дачном обществе "Дружба", которое находится в сельском округе Караой. Сотрудники Илийского РУВД совместно с местными жителями и родными ребенка организовали масштабные поиски пропавшего подростка.

"В ходе поисков была произведена проческа местности и близлежащих поселков. К розыску были подключены сотрудники ювенальной полиции, розыскники криминальной полиции, участковые инспекторы, а также сотрудники дорожно-патрульной полиции. Сейчас мальчишку уже нашли. Как выяснилось, он находился у своего знакомого в поселке Чапаево. Подросток жив и невредим и в данный момент его везут домой" - сообщили в областной полиции.

Информация об исчезновении ребенка распространилась в социальных сетях. Родители школьника забили тревогу вечером 4 июля после того, как не застали сына дома. Не обнаружив его у соседей и местных детей, они обратились за содействием в районную полицию.

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