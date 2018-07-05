Битва автовокзалов в Алматы: акимат не станет присоединять "Уш коныр" к городу

Городские власти сообщили, что вокзал находится на территории области и не может быть присоединен.

На просьбу руководства автовокзала "Уш коныр" в Алматинской области (пять километров от Алматы) присоединить их к городу, в акимате ответили однозначное "нет". Ведь территория автовокзала принадлежит Алматинской области. Также в акимате прокомментировали заявление представителей "Уш коныр" о строительстве нескольких новых автовокзалов в Алматы, передает Zakon.kz.

Представитель ТОО "Уш Коныр Транс Сервис" Медет Таухан ранее заявил, что акимат якобы собирается строить на территории города сразу три автовокзала. При этом в "Уш коныр" решили, что в строительстве третьего нет необходимости.

"В акимате сообщили, что собираются построить три автовокзала. Мы говорим, что это не нужно делать. Зачем тратить миллиарды, если у нас есть готовый вокзал, просто необходимо продлить до него автобусные маршруты. Пять километров до "Уш коныра". Зачем тратить огромные средства, если город все равно в ту сторону растет", - сказал он на прошедшем 3 июля круглом столе.

Однако в акимате это сообщение опровергли, отметив, что решение о возведении третьего автовокзала нигде не озвучивалось и подобных планов у властей нет.

3 июля руководство "Уш Коныр Транс Сервис" после резкой критики со стороны владельцев автостанций "Сайран" и "Саяхат" озвучили свою позицию в частных перевозках. Например, руководство автовокзала "Уш коныр" попросили акимат присоединить их к городу. Кроме того, в дирекции уверены, что автовокзал "Саяхат", который располагается на территории рынка, не должен заниматься перевозками пассажиров из-за многочисленных нарушений.

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