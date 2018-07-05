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Где посмотреть праздничный салют в Астане 

Он будет запущен возле Дворца мира и согласия.

Фото : Казахстанская правда5 июля 2018, 13:32

Праздничный фейерверк в честь 20-летия Астаны в этом году будет запущен возле Дворца мира и согласия, сообщает Sputnik Казахстан.

Салют прогремит вечером 6 июля, его продолжительность составит 12 минут. Самый красивый вид для наблюдения за салютом откроется возле монумента "Байтерек", на бульваре "Нуржол" (Водно-Зеленом бульваре) и в Триатлон парке.


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