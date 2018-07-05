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Два большегруза столкнулись в Петропавловске

Водителей машин доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Фото : inform.kz5 июля 2018, 14:01

На дамбе в Петропавловске столкнулись два большегрузных автомобиля "Shacman" и "Renault", один из которых перевозил газ. Авария произошла около 10 утра, сообщает МИА "Казинформ".

Жертв нет. Водителей машин доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

"После столкновения обе машины въехали в здание операторского поста плотины. В настоящее время на месте ДТП работают специалисты и техника "Горгаза". Угроза утечки газа отсутствует. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. В настоящее время спецслужбами предпринимаются все меры для обеспечения безопасности на участке", - прокомментировали в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.


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