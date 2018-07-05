Объем внешних инвестиций в Астану вырос в 7,4 раза за год

Удельный вес налоговых поступлений в доходной части бюджета поднялся с 38,4% до 63,3%.

2017 год стал рекордным по доходности бюджета Астаны за последние 10 лет - 469,4 млрд тенге против 405,9 млрд тенге в 2016, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

При этом отмечается, что до 2014 года основными источниками пополнения бюджета города являлись трансферты, удельный вес которых составлял в кризисный 2008 - 74,5%, а в 2014 - 55,8%, а доля налоговых поступлений находилась на уровне, не превышающая 40%. Но зависимость Астаны от бюджетного субсидирования снижается. За 10 лет вес трансфертов сократился до 48% к концу 2017 года. А за январь-апрель 2018 года трансферты составили всего 38,4%, в то время как налоговые поступления - 63,3%.

Как отмечается в исследовании, за последние годы Астана стала инвестиционным магнитом как для внутреннего, так и для внешнего капитала.

Совокупно в основной капитал столицы за январь-май 2018 года инвестировали 335,4 млрд тг. Из этой суммы на долю внешних инвестиций в основной капитал относится 30,2% (101,3 млрд тг). Рекордный рост внешнего фондирования основного капитала столицы связан во многом с успешным проведением ЭКСПО-2017, а также активной деятельности МФЦА по привлечению инвестиций в экономику страны. Только за 2017 год в рамках финансового центра было подписано меморандумов и соглашений с 10 странами, сотрудничество с которыми выводит интеграционные процессы Казахстана на новый уровень. И, как следствие, в ближайшие годы доля финансирования основных фондов за счет внешних инвестиций будет расти по отношению к внутренним.

Валовый региональный продукт Астаны по итогам 2017 года составил 5,8 трлн тг, что на 18,5% больше, чем годом ранее - 4,9 трлн тг.

В структуре столичного ВРП можно выделить наиболее перспективные отрасли на ближайшие несколько лет. Среди них: профессиональная, научная и техническая деятельность - удельный вес 12,3%, финансовая и страховая деятельность - 6,5%, транспорт и складирование - 6,2%, информация и связь - 4,9% и услуги по проживанию и питанию - 2%. Перспективность данных направлений и ожидаемый динамичный рост обусловлен функционированием МФЦА, деятельность которой на прямую влияет на перечисленные отрасли. Обусловлено это направленностью финцентра на развитие не только финансовых рынков, но и полномасштабного оживления основных отраслей экономики.

В ноябре 2017 года правительство утвердило план развития Астанинской агломерации.

По итогам первого квартала 2018 года население столицы составляет 1,04 млн чел. (годом ранее - 993,7 тыс. чел.). Однако по мере реализации плана Астанинской агломерации численность населения столицы к 2020 году увеличится до 1,07 млн чел., а во всей агломерации - до 1,34 млн чел.

При удержании нужных темпов роста, к 2030 году прогнозируемая численность население Астаны составит 1,22 млн чел, а целой агломерации - 1,62 млн человек.

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