Сильная жара в День столицы ожидается в двух областях Казахстана
Температура поднимется до 43°C.
Фото : novoetv.kz5 июля 2018, 14:41
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
6 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, град, юго-восточный ветер при грозе до 15-20 м/с. Днем повышение температуры воздуха местами до 37°С. Вероятность шторма 90-95 %
Ночью 6 июля местами по Туркестанской области сохраняется усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Днем 6-8 июля на большей части ожидается сильная жара 40-43°С.
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