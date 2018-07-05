Сильная жара в День столицы ожидается в двух областях Казахстана

Температура поднимется до 43°C.

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

6 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, град, юго-восточный ветер при грозе до 15-20 м/с. Днем повышение температуры воздуха местами до 37°С. Вероятность шторма 90-95 %

Ночью 6 июля местами по Туркестанской области сохраняется усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Днем 6-8 июля на большей части ожидается сильная жара 40-43°С.

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