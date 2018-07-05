Родственникам продюсера фильма "Томирис" поступает множество звонков от "очевидцев"

Ее ищут третий день.

Поиски продюсера фильма "Томирис" Анны Чакиртовой продолжаются третьи сутки. Дочь пропавшей женщины Камилла Нугманова рассказала, что за вчерашний день ей поступило около пятнадцати звонков от разных "очевидцев", сообщает Sputnik Казахстан.

"Большинство из них – полная ерунда. Например, сегодня мне позвонили утром, сказали, что видели мою маму вчера вечером на Арбате с какими-то молодыми гитаристами. Я говорю: "Ей 42 года, уверены, что это она?". Говорят: "А, нет, это, кажется, была не она". И таких звонков очень много", — рассказала она.

По словам дочери, к ней также звонят экстрасенсы.

"Очень много звонков от гадалок, экстрасенсов, которые говорят не связанные между собой вещи", — рассказала дочь. По ее словам, денег экстрасенсы за свои услуги не просят.

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В ДВД Алматы рассказали, что пока никакой информации о местонахождении женщины полицейские предоставить не могут.

Доброволец из инициативной группы "Совет общественной безопасности" Ислам Угушев, который подключился к поискам Чакиртовой накануне, также не обладает какой-либо достоверной информацией о пропавшей.

"За сутки вообще ничего не изменилось. У нас ничего нет. Вчера вечером он написал в Facebook, что информации накоплено много, однако ни одно сообщение не подтверждается", - рассказал Ислам Угушев.

Что касается последнего звонка, который якобы поступил на телефон Анны Чакиртовой перед ее выходом из дома, по информации Угушева, "полицейские отработали этот номер", однако о результатах не сообщается.

Ислам Угушев объяснил, что доступа к видео с камер наружного наблюдения у него нет: этим занимаются полицейские. Возможно, у правоохранительных органов больше накопленной информации.

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