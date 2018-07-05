Самые большие зарплаты среди промышленников РК у производителей нефти и сигарет

В целом зарплаты промышленников выросли на 11% за год, а их покупательская способность - на 4%.

Самые высокие заработные платы в промсекторе получают сотрудники нефтегазодобычи и табачной индустрии - более 700 тысяч тенге в месяц, сообщают эксперты energyprom.kz.

В целом зарплаты промышленников выросли на 11% за год, их покупательская способность - на 4%.

Среднемесячная зарплата казахстанцев в промышленности составила 223,3 тысячи тенге. С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе выросла на 4,2%.

Самый высокий уровень оплаты труда в промышленности - у работников сферы горной добычи и разработки карьеров: 366,2 тысячи тенге, сразу +13% за год. В горнодобывающем сегменте, ожидаемо, самые высокие зарплаты - в нефтегазовой отрасли: сразу 716,1 тысяч тенге. В сфере переработки лучшие зарплаты - у сотрудников компаний, производящих табачные изделия (708,1 тысяч тенге.

В сфере энерго/водообеспечения зарплаты ощутимо ниже, чем в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях.

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