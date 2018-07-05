В Satbayev University назначен новый проректор

Эту должность заняла Наурызбаева Дильда.

Решением Совета Директоров университета от 20.06.2018 на эту должность была утверждена Наурызбаева Дильда Кенжехановна. Основным направлением ее работы определено взаимодействие с промышленными предприятиями в вопросах внедрения в производство результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также курирование магистерских и докторских программ.

Наурызбаева Д.К. - выпускник КБТУ по специальности «Прикладная экология в нефтегазовой отрасли».

В 2008 году выиграла грант французской нефтяной компании Total b.v. на обучение в магистратуре в Высшей технической школе (Ecole des Mines de Nantes) по специальности «Project management for Environmental and Energy Engineering». Производственную деятельность осуществляла на месторождении компании Total Pau во Франции.

Работала на должностях Руководителя Службы инновационного образования КБТУ, Директора Академии цифровых технологий КБТУ, Управляющего директора по послевузовскому образованию SU.

Опыт внедрения новейших образовательных технологий изучала в Кембриджском университете.

Наурызбаева Д.К. имеет ученую степень доктора PhD по специальности «Нефтегазовое дело», владеет английским и французским языками. Под ее руководством в SU был создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности (МЕНОЦАП).

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