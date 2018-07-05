Усть-Каменогорск готов к Чемпионату Азии по волейболу

За победу будут бороться волейболистки из Тайланда, Японии, Китая, Вьетнама, Ирана, Тайбэя, Фиджи, а также Индонезии и Шри-Ланки.

Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд в Усть-Каменогорске будет проходить уже во второй раз. В этом году в континентальном первенстве примут участие 9 команд, в том числе команда из Казахстана, сообщает пресс-служба акима ВКО.

Вместе с трехкратными чемпионками Казахстана – волейболистками клуба «ALTAY» за победу будут бороться волейболистки из Тайланда, Японии, Китая, Вьетнама, Ирана, Тайбэя, Фиджи, а также Индонезии и Шри-Ланки.

Для проведения такого грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта им. Б. Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, которая отвечает всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола. Появилась система, предназначенная для обеспечения судейства и технического сопровождения спортивных соревнований в соответствии с международными стандартами. Она предусматривает видеозапись соревнований в прямом эфире, обработку видео, создание многофункциональных повторов.

Напомним, что в прошлом году Азиатская конфедерация волейбола высоко оценила качество проведения Чемпионата, поэтому поддержав инициативу акима области Даниала Ахметова, доверила проведение соревнований в Усть-Каменогорске во второй раз.

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