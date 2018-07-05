Правила применения средств видеоконференцсвязи в судах утвердили в РК

Обеспечение информационной безопасности при применении средств видеоконференцсвязи возлагается на лиц, ответственных за организацию судебного заседания и технических специалистов.

Приказом руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) от 7 июня 2018 года утверждены Правила технического применения средств видеоконференцсвязи, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, информация о судебных процессах с применением средств видеоконференцсвязи (с указанием наименования суда, номера зала судебного заседания, даты и времени судебного заседания, сведений о работоспособности системы видеоконференцсвязи) размещается секретарем судебного заседания в автоматизированной информационно-аналитической системе судебных органов республики.

Порядок хранения и уничтожения видеозаписи судебного заседания осуществляется в соответствии с Правилами технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи.

При этом информационная безопасность при применении средств видеоконференцсвязи обеспечивается согласно закону «Об информатизации».

Обеспечение информационной безопасности при применении средств видеоконференцсвязи возлагается на лиц, ответственных за организацию судебного заседания и технических специалистов.

Участниками организации и проведения видеоконференцсвязи являются:

со стороны суда - председательствующий; судья; секретарь судебного заседания; судебный пристав; координатор системы видеоконференцсвязи департамента/областного и приравненного к нему суда; технический специалист.

со стороны учреждения уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы (следственный изолятор/учреждение): ответственный сотрудник следственного изолятора/учреждения; технический специалист; иные участники (лица, участвующие в деле и иные лица, участвующие в судебном заседании).

Организационно-распорядительные действия, действия начального этапа, поддержание процесса и завершения видеоконференцсвязи выполняет секретарь судебного заседания.

Организационно-технические действия выполняет технический специалист.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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