Любителям экстремального вида спорта необходимо собрать свою систему и аммуницию.

Завершился 27-й открытый чемпионат Вооруженных Сил РК по классическому парашютному спорту на лично-командное первенство, сообщает Zakon.kz.

Участники соревнования совершили индивидуальные и групповые прыжки с высоты 900 и 1200 метров на точность приземления, а также акробатические прыжки с высоты 2200 метров с выполнением в свободном падении комплекса фигур.

Наблюдая за маленькими фигурами в небе, начинаешь задаваться вопросом, насколько затратен парашютный спорт..

Опытный парашютист Антон Шарафутдинов рассказал об особенностях экстремального вида спорта.

"Я занимаюсь парашютным спортом уже около 15 лет, с 2002 года. Раньше состоял в сборной РК, потом по истечению срока службы ушел на гражданку. Сейчас я занимаюсь парашютным спортом в свободное от работы время. Это уже как хобби. Участвую в соревнованиях, не в сборной, а сам по себе", - начал рассказ Антон.

По его словам, чтобы заниматься парашютным спортом на постоянной основе, нужно затратить большое количество денег.

"Существует много дроп-зон по миру (мест для прыжков), которые включают в себя место в самолете. Если у человека нет своей парашютной системы, то некоторые дроп-зоны выдают предметы в аренду. Очки, комбинезоны, шлемы, парашютные системы, высотомеры. Все это стоит денег. Но если попасть в сборную и заниматься парашютным спортом именно с юношеских лет, когда тебе лет 14-15, то за тебя будет платить государство. Если же заниматься в более позднем возрасте, то аммуниция обойдется от трех до четырех тысяч долларов и выше, в зависимости от комплектации", - продолжил он.

Антон отметил, что некоторые парашютисты покупают обмундирование, бывшее в употреблении.

"Это безопасно - брать б/у. Срок эксплуатации смотрится в паспорте. В нем ведется учет количества прыжков, техосмотр, год выпуска и другие данные. Также парашют имеет ресурс. По истечении этого срока парашют списывают. Один раз регламент пройти можно и продлить срок службы парашюта. Эта аммуниция стоит дешевле новой системы", - поделился Антон.

Опытный парашютист предостерег - одного обмундирования недостаточно.

"Пока человек не научится стабильно падать, ему парашютную систему не дадут и не допустят к прыжку. Только когда уже будет опыт свободного падения, навыки пилотирования различных спортивных парашютов, только тогда. Потому что квалификация бывает разная. Все приходит с опытом, нарабатывается годами", - сказал он.

На чемпионате за главную награду боролись 19 команд, среди которых 2 женские. Победителями соревнований стали Вячеслав Ли (Центр Парашютной Подготовки), второе место занял Денис Исламов (Центр парашютной подготовки), третье место за Александром Власенко. Александр Собан (Федерация парашютного спорта) защитил звание мастера спорта, а Иван Цуканов из аэроклуба "Отан" защитил звание кандидата в мастера спорта.

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