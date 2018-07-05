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На Иссык-Куле отец спас 13-летнюю дочь от второго изнасилования

Мужчина посадил девочку в авто, купил ей мороженое и попытался изнасиловать.

Фото : Инфореактор5 июля 2018, 15:21

В Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, сообщает sputnik.kg со ссылкой на пресс-службу УВД региона.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось 2 июля.

"С заявлением в милицию обратился отец девочки, который обнаружил ее в машине 42-летнего мужчины. Как оказалось, тот купил ребенку мороженое, усадил в авто и пытался изнасиловать", - рассказали в милиции.

По словам девочки, этот мужчина изнасиловал ее днем ранее, когда она осталась дома одна. По предварительным данным, подозреваемый - сын владельца дома, который арендует семья потерпевшей.

Задержали мужчину почти сразу после того, как он пытался второй раз изнасиловать подростка. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено дело по части 3 статьи 129 "Изнасилование несовершеннолетнего" Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы.


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