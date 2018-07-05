Тенге перед Днем столицы отстоял позиции на бирже

За сутки доллар подорожал на 0,31 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия. За сутки доллар подорожал ещё на 0,31 тенге. Средневзвешенный курс доллара по итогам сессии составил 343,38 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Отметку в 343 тенге доллар пересекал в начале октября прошлого года, после чего резко обвалился сразу на 10 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллар покупают в среднем по 343 тенге. Продажа находится на уровне 344,5 тенге.

4 июля председатель Национального банка РК Данияр Акишев в очередной раз прокомментировал колебания курса нацвалюты. По его словам, нет никаких причин для беспокойства от колебания тенге.

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