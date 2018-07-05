Тенге перед Днем столицы отстоял позиции на бирже
За сутки доллар подорожал на 0,31 тенге.
Фото : Etoday.kz5 июля 2018, 16:01
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия. За сутки доллар подорожал ещё на 0,31 тенге. Средневзвешенный курс доллара по итогам сессии составил 343,38 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
Отметку в 343 тенге доллар пересекал в начале октября прошлого года, после чего резко обвалился сразу на 10 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллар покупают в среднем по 343 тенге. Продажа находится на уровне 344,5 тенге.
4 июля председатель Национального банка РК Данияр Акишев в очередной раз прокомментировал колебания курса нацвалюты. По его словам, нет никаких причин для беспокойства от колебания тенге.
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