30 учеников сельских школ получили гранты в международные ВУЗы по программе IQanat

Все дети, занявшие на республиканской олимпиаде призовые места, получают гранты в зарубежный ВУЗ Кипра, Литвы, Китая, России, или, при желании Казахстана. Всего 10 ВУЗов.

30 учеников из сельских школ ВКО получили гранты в международные ВУЗы благодаря образовательной программе казахстанских меценатов IQanat. Ее цель – поддержка и мотивация учеников из регионов в получении равного доступа к поступлению в национальные и зарубежные учебные заведения, передает корреспондент Zakon.kz.

Отбор участников на республиканскую олимпиаду IQanat проходил на протяжении всего учебного года. По окончании каждой четверти ученики 9-х и 10-х классов подтверждали свои знания, участвуя во внутришкольных олимпиадах. Так, на протяжении года они набирали баллы. Заработавшие наибольшее количество баллов, к концу четвертой четверти приехали в Астану.

В этом году IQanat в таком масштабе проходит впервые. Участники – школьники Восточно-Казахстанской области из 6 районов. С начала года свои силы в рамках олимпиады по 5-ти направлениям (математика, физика, английский, конкурс эссе «Эрудит», бег) испытали 1500 школьников, 177 из которых приехали в Астану.

«Сегодня 177 лучших, самых старательных и способных детей здесь. Но мы здесь с вами для того, чтобы сделать большую программу: на базе шести районов ВКО рождается республиканская программа IQanat, при поддержке бизнесменов всего Казахстана, - сказал инициатор проекта Айдын Рахимбаев, обращаясь к школьникам. - Вы прошли непростой путь, 1500 участников было на олимпиаде. И вот, вы здесь и боретесь уже за гранты, которые предоставят наши попечители. Мы уже подписали соглашение с МОН РК и президентской программой «Болашак». После того как вы получите дипломы, вас ждет специальная программа подготовки в следующие два года до окончания школы».

Все дети, занявшие на республиканской олимпиаде призовые места, получили гранты в зарубежный ВУЗ и право выбора – получать образование на Кипре, в Литве, Китае, России, или, в Казахстане (всего 10 ВУЗов). Занявшие первые места школьники, помимо гранта, заработали сертификат для своей школы на 2 млн. тенге. На эти деньги организаторы IQanat ставят в учебное заведение Fab Lab оборудование - 3D-принтеры, инструменты по робототехнике для дальнейшего развития детей в этом направлении. Создатели образовательной программы надеются, что таким образом дети из аулов смогут конкурировать или превосходить по уровню подготовки городских школьников в области робототехники.

Ученики остались под впечатлением от времени, проведенного в Астане. Они познакомились друг с другом, посмотрели достопримечательности и музеи столицы, получили ценные советы от успешных людей по учебе, карьере и жизненным целям. Ученица 10 класса, занявшая 2 место в номинации «написание эссе «Эрудит» Карина Досанова призналась – здесь исполнились ее мечты.

«Этот конкурс помог мне узнать многое – людей, Астану, то, как проходят такие конкурсы. Я думаю, без этой программы получить возможность учиться в зарубежном ВУЗе было бы очень сложно. Деревня маленькая (в селе проживает 500 человек, Кокпектинский район – от авт.), у нас не самые сильные учителя. Так что, было бы трудно, но думаю, когда есть желание, то возможно все», - сказала она.

До победы в олимпиаде Карина планировала поступать на международное право в алматинский КазНУ. Теперь задумывается об учебе за рубежом, чтобы попробовать свои силы на международном уровне.

В следующем году в программе будут участвовать школьники из 5 областей Казахстана (Костанайская, Акмолинская, Актюбинская и Туркестанская, ВКО), дисциплина «бег» будет исключена, а потому конкуренция будет еще жестче.

Вместе с тем, организаторы ожидают, что проект поддержат больше меценатов и университетов. Сегодня его уже финансируют Даурен Жаксыбек, Айдын Рахимбаев, Бауыржан Исабаев, Арманжан Байтасов, Исламбек Салжанов, Серик Тульбасов, Рустем Итемиров, Сержан Жумашов.

«Наша программа в будущем будет распространена на весь Казахстан. Уже сегодня IQanat работает по всей Восточно-Казахстанской области, все 15 районов вошли в проект. Также началась работа в Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях. Мы ожидаем, что подключатся все остальные регионы. Мы также договариваемся, чтобы в следующем году на республиканской олимпиаде присутствовали уже 1000 школьников», - рассказал Айдын Рахимбаев.

Он также объявил специальную премию от своего имени для учеников, показавших результаты сразу в трех дисциплинах – математике, физике и английском языке. В этом году грант на обучение в одном из лучших технических ВУЗов мира он предоставил Малике Вахасовой из Кокпектинского района ВКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!