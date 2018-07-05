Пошёл на обгон. В России священник разбился в аварии

От удара иномарку разорвало на части.

Трагедия произошла на 270 километре трассы Р-176 "Вятка" в районе села Боровка (Котельнический район). Автомобиль "ауди", которым управлял священник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой Freightliner, пишет Life.ru.

Водитель иномарки погиб на месте. Как сообщает портал "Русские дороги", им оказался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Советска 35-летний протоиерей Михаил Ковальский.

У священника был солидный водительский стаж, поэтому непонятно, как он мог не заметить огромный грузовик, заходя на обгон.

На сайте Вятской и Слободской епархии РПЦ размещен некролог в память о погибшем протоиерее. "Отец Михаил воспитывал троих детей. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким батюшки", - говорится в сообщении.

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