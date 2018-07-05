Масштабные шоу на территории ЭКСПО: Ninety one, робот Титан и Дима Билан

Также впервые в Казахстане в Сфере «Нұр Әлем» с 5 по 29 июля будут проходить выступления знаменитого робота Титана – юмориста и танцора, выступавшего на популярных телешоу.

Каждые выходные и праздничные дни в Сфере «Нұр Әлем» проходит зрелищная цирковая постановка «Колесо Энергии» от шоу «Smile» Мурата Мутурганова. Посетители смогут увидеть самый экстремальный номер среди артистов циркового жанра – «Колесо». Команда работает без страховок.

Также впервые в Казахстане в Сфере «Нұр Әлем» с 5 по 29 июля будут проходить выступления знаменитого робота Титана – юмориста и танцора, выступавшего на популярных телешоу, Гран-при Формулы-1, на сцене вместе с Рианной и Уиллом Смитом.

Для посещения шоу «Колесо Энергии» Мурата Мутурганова и «TITAN THE ROBOT SHOW» необходимо всего лишь приобрести входной билет в Сферу «Нұр Әлем» в кассах на территории выставочного комплекса, на сайте expo2017astana.com и kassir.kz.

7 июля в 20:00 для Вас выступят кумиры отечественной молодежи группа «Ninety One», дуэт «Raim & Artur» с самым популярным хитом этого года – «Самая вышка», а также группа «Джейран». Не пропустите концерт под открытым небом на летней сцене территории ЭКСПО! Вход бесплатный!

Каждое воскресенье шоу «Smile» Мурата Мутурганова приглашает детей и взрослых в 13:00 на красочное цирковое представление, где гостей будут развлекать клоуны, ходулисты, фокусники и акробаты, а в 19:00 - на музыкальный спектакль с участием сказочных героев из детства. Вход свободный.

22 июля 18:00 в Конгресс центре ЭКСПО выступит со своей сольной программой «Опять 35» популярный российский певец Дима Билан. Приобретая билет на концерт, вы получаете возможность разового посещения Сферы «Нұр Әлем» абсолютно бесплатно.

Культурно-развлекательная программа на территории ЭКСПО рассчитана до конца года. Дополнительная информация по остальным мероприятиям скоро будет размещена на сайте expo2017astana.com.

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