"Яндекс" нашёл список проституток Петербурга в Google Docs

Кроме того, пользователи смогли обнаружить номера телефонов различных людей, в том числе звёзд и высокопоставленных чиновников.

В результате индексации "Яндексом" файлов Google Docs в открытом доступе оказалось множество документов, не защищённых на сервисе настройками приватности: среди "находок" была и сводная таблица проституток Санкт-Петербурга с ценами, адресами и перечнем оказываемых услуг, передает Life.ru.

"В арку, во двор, крылечко будет. <...> Молоденькие, 20–23", - говорится в обнаруженном документе в качестве комментариев к адресам.

В поисковой выдаче оказались все документы, к которым был разрешён доступ по ссылке. Так, пользователи смогли найти записные книжки с номерами телефонов различных людей, в том числе звёзд и высокопоставленных чиновников, а также прайс-листы известных блогеров.

Немногим ранее стало известно о том, что поисковая система "Яндекс" начала индексировать файлы Google Docs. В "Яндексе" объяснили, что система индексирует только страницы, доступные при переходе по ссылкам без логина и пароля.

На данный момент выдача незащищённых документов в поисковике недоступна.

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