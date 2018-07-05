Изнасилование понарошку: Аморальные интернет-игры детей

Эксперты рассказали, как следует бороться с интернет-играми, опасными не только для психики, но и жизни детей.

Детские виртуальные игры становятся все более жестокими и непредсказуемыми. Если раньше в них можно было убивать и расчленять персонажей, то сегодня стало известно о новом эволюционном витке игровой индустрии. Теперь дети, обзаведясь аватарами соответствующих героев, могут насиловать друг друга. К чему ведет подобная вседозволенность и можно ли как-то бороться с засильем жестокости в интернете, журналист Zakon.kz попытался выяснить у соответствующих экспертов.

От виртуального насилия к реальным преступлениям

В Казнете активно обсуждается новость о том, как жительница США Эмбер Петерсон пожаловалась на тройное изнасилование персонажа ее семилетней дочери на игровом сайте Roblox. Ребенок американки развлекал себя игрой на планшете, а затем позвал маму, чтобы показать ей происходящее на экране. По словам женщины, она не могла поверить своим глазам, когда увидела, как двое мужчин (видимо аватары других игроков) жестоко насиловали на детской площадке аватар ее дочери. Стоит отметить, что аудитория Roblox насчитывает более 64 миллионов пользователей. Желающие могут создавать персональных героев и играть с помощью этого аватара, а также взаимодействовать с другими игроками онлайн.

И это далеко не первая (и скорее всего не последняя) интернет-игра, представляющая не только серьезную опасность для психики, но и самой жизни ребенка, а также окружающих его людей. Совсем недавно по миру, в том числе и в РК, прокатилась волна смертельно-опасных игр призывающих детей совершать суициды и унесших немало человеческих жизней. Но, пожалуй, еще опаснее интернет-игры, мультфильмы и комиксы, толкающие детей и подростков на совершение насилия по отношению к другим.

Так в 2015 году две 12-летние девочки из американского города Уокешо, поклонницы одного из героев кровавого комикса, после ночевки у своей ровесницы попытались ее убить и нанесли девочке 19 ударов ножом. Только чудом жертва осталась жива. А в феврале 2017 года похожее преступление произошло в воркутинском поселке Елецкий в России, где двое 12-летних мальчиков – поклонников еще одного комикса зарезали ровесника и спрятали его тело в сугробе. У преступников нашли тетрадные листы, в которых они рисовали своего кумира с окровавленным ножом.

В общем, опасные интернет-игры все чаще выходят за пределы компьютера, грубо вторгаясь в реальность. Подростки и дети готовы рисковать жизнью и совершать преступления, не отдавая себе отчета о грядущих последствиях. И возникает закономерный вопрос – какое поколение вырастит на фоне таких развлечений и не пора ли государству всерьез заняться контролем за распространением подобных интернет-игр и сопутствующей им медиа-продукции, а родителям обращать больше внимания на то, во что играют их дети. Пока не стало еще слишком поздно.

Цензура – понятие многогранное

Как отметил директор исследовательского агентства «DAMU Research Group», социолог Тимур Айсаутов, в советское время было такое понятие, как цензура. Сейчас это слово приобрело скорее негативный оттенок, хотя на самом деле это довольно широкое понятие, включающее в себя не только вопросы, связанные с ограничением свободы слова, но и контроль над распространением каких-то деструктивных идей. И, прежде всего, это литература, игры, мультфильмы и т.п., где есть элементы насилия, жестокости, ксенофобии. То есть, содержатся идеи и ценности, разрушающие моральный облик человека.

«Я, конечно, не говорю о введении той цензуры, что была в Советском Союзе, но хотя бы контроль в этой части должен быть. У нас сейчас взялись за цензуру в части религии и стали как-то контролировать распространение экстремистских религиозных идей. Но, допустим, контроля в части компьютерных игр у нас нет. В части художественной литературы я не знаю ни одной книги, которая была бы запрещена в Казахстане. Хотя в странах, где очень сильные государственные институты, все-таки ведется контроль за литературой и компьютерными играми, где есть нарушения норм морали или какие-то сцены, ставящие под вопрос государственные ценности. Но у нас я не вижу никаких государственных институтов, которые это все контролируют. А ведь в игре, где девочка выбирает персонаж, который потом другие дети в этой игре насилуют (хотя сам я не видел этой игры), эта сцена не только выглядит несуразно, но и ломает мораль этой девочки и других игроков. То есть, у детей происходит уже ломка моральных ценностей, духовных норм. И здесь не обойтись без каких-то специальных учреждений, которые бы контролировали распространение подобных игр, или хотя бы несли рекомендательный характер для министерства культуры или прокуратуры. Но, к сожалению, у нас никто этим не занимается», – считает социолог.

Конечно, по его словам, здесь нельзя перегибать палку и нужно оставить человеку право выбора дав возможность заниматься тем, чем он хочет. Но существуют границы, через которые ни человек, ни само общество не должны переходить.

«Мы уже смирились с такой популярной у детей и подростков игрой, как Grand Theft Auto (GTA), где персонаж садится в машину и давит прохожих, грабит и убивает. Но, получается, что следующий этап – это уже игра, где они могут заниматься сексуальным насилием. И у нас нет системных механизмов, которые бы контролировали распространение таких игр. Конечно, по моему субъективному мнению, все это следует запретить. Но дело в том, что подобный запрет будет носить государственный характер, а государство имеет определенные международные обязательства. И для Казахстана будет достаточно непросто ввести запрет на эти игры. Например, та же игра GTA широко распространена по всему миру. И в так называемом «цивилизованном мире» не признается в чем-то ненормальной или деструктивной. А так как мы стремимся в клуб цивилизованных стран, то вынуждены принимать их нормы. В том числе и нормы запретов по играм, по информации, по идеологии, которые есть в этих странах», – подытожил свое мнение Т. Айсаутов.

Жестокость - как эмоциональная компенсация

Однако психолог Оксана Гулак не уверена в том, что запретами и жестким контролем со стороны государства, здесь можно чего-то добиться. Так как проблема здесь не только и не столько в самих играх.

«Детская и подростковая агрессивность была всегда. Вопрос в том, в какое русло ее направить. Говоря о подобных играх, нужно учитывать то, что помимо прочего, в них может частично удовлетворяться импульс убивать, разрушать, совершать какие-то рискованные действия. И с одной стороны это не так уж плохо. Проблема, я думаю, наступает тогда, когда в реальности ребенок начинает чувствовать пустоту или острый недостаток чего-то эмоционального. И тогда эти игры дают очень хорошую почву. Если же у ребенка нет склонности к уходу от реальности и стремления компенсировать то, чего ему не достает в эмоциональном плане, то никакая игра не будет воздействовать на него. И он не пойдет убивать кого-то или колоть ножами», – считает психолог.

Конечно, по мнению О. Гулак, контакт с виртуальностью должен быть в рамках определенных границ. Но это уже вопрос родительского контроля. Здесь же, прежде всего, надо задаться вопросом – каковы отношения в семье. Ведь нередко бывает так, что родители могут проводить с детьми много времени, но так и не добиться душевного контакта. Соответственно они не понимают и не могут дать того, в чем нуждаются их дети – эмоциональной подпитки, душевных разговоров, простых объятий или ободряющего слова.

«В таких случаях дети и сами не понимают, чего им не хватает, но чувствуют, что что-то не так. И, говоря символически, начинают искать в этих играх ту эмоциональную пищу, которую не находят в семье. То, что происходит в виртуальной реальности, бередит их, оживляет психически и эмоционально. И возможно подталкивает совершить что-то подобное в реальной жизни. Конечно, каждый случай индивидуален и я не могу сказать, что все дети, погруженные в виртуальные игры, тотально чувствуют внутреннюю пустоту. Но, если он проводит много времени за компьютером, предпочитая игры и фильмы, связанные с насилием, то всегда важно задаться вопросом, что именно он хочет там найти, и чего ему не достает. Нужно понять, что происходит с душой и психикой ребенка. А тотальный контроль за этими играми – вопрос скорее социально-политический. Но, так уж развивается наш мир. Как бы мы не хотели, все равно не сможем целиком контролировать абсолютно все действия своих детей: что в виртуальной, что в реальной жизни. Мы, конечно, можем вести войну против компьютерных игр, но мы ее не выиграем. Победить можно только одним путем – продумывая и понимая наши эмоциональные отношения с собственными детьми», – подытожила О. Гулак.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!