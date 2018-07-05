Что лидеры России, Кыргызстана и Узбекистана думают об Астане

Главы нескольких стран приняли участие в проекте "Столица Великой степи".

5 июля казахстанцы смогут посмотреть фильм о столице нашей страны Астане - новый проект телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан "Столица Великой степи", передает Zakon.kz.

В съемках проекта принимали участие лидеры нескольких государств Средней и Центральной Азии. В тизере фильма главы государств делятся своим мнением о столице Казахстана.

"Ну, если не чудо, то это яркое событие не только в жизни но и, думаю, что всего региона" - считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Я не знаю, есть ли вообще в мире, если сравнить, чтобы за столь короткое время создать и построить такой город" - высказался лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По мнению президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, "за последние 20 лет Астана превратилась в одну из красивейших столиц Центральной Азии".

"Принять такое решение требовало большого мужества от президента Казахстана, решимости и мудрости" - считает лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!