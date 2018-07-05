Президент Узбекистана посетит Казахстан

Состоится проведение двусторонних встреч.

О предстоящем визите Президента Узбекистана в Казахстан сообщает zakon.kz со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

"Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 5-6 июля 2018 года примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию Астаны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программой пребывания предусмотрено также проведение двусторонних встреч.

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