Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент Узбекистана посетит Казахстан

Состоится проведение двусторонних встреч.

Фото : Хроники Узбекистана5 июля 2018, 10:00

О предстоящем визите Президента Узбекистана в Казахстан сообщает zakon.kz со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

"Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 5-6 июля 2018 года примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию Астаны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программой пребывания предусмотрено также проведение двусторонних встреч.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты