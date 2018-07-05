Президент США призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин

Снизьте цены сейчас! - Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК поднимает цены на бензин, и призвал организацию снизить их, передает РИА Новости.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они делают мало, чтобы помочь. Если что, они поднимают цены все выше, в то время как США защищают многих их членов за очень маленькие деньги. Это должно быть двусторонним процессом. Снизьте цены сейчас!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и что организация должна это прекратить. Президент отметил также, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день.

Двадцать второго июня Трамп в Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

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