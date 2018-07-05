В Алматы состоялся концерт оркестра Бисенгалиева, посвященный Дню столицы

Концерт проходит в рамках больших программ, которые уже полгода проходят в Астане.

Сегодня, 5 июля, во Дворце бракосочетания состоялся концерт солистов "Симфонического оркестра Алматы", художественным руководителем которого является Марат Бисенгалиев, сообщает Zakon.kz.

Концертная программа была посвящена празднованию 20-летия Астаны.

"Мы решили сделать подарок ко дню Астаны, у нас в программе классическая музыка эпохи Барокко. Это, как говорится, самая лёгкая и для души приятная музыка. В свое время, сами знаете, не было Интернета, телевизора, ничего, и единственной духовной пищей было искусство, классическая музыка. Она вечна, всеми любима и почитаема - это элитный продукт", - сказала директор симфонического оркестра Алматы Искендирова Райхан.

Несмотря на то, что оркестру только шесть лет, он достаточно знаменит во всем мире. Музыканты выступают на лучших концертных площадках мира, таких как Carnegie Hall, Lincoln Centre (Нью- Йорк), Wigmore Hall, Barbican Centre, Royal Albert Hall, Royal Festival Hall (Лондон) и многих других.

Художественный руководитель оркестра - Марат Бисенгалиев - всемирно известный скрипач. По версии газеты Times, он является лучшим бриллиантовым скрипачом нашей эпохи.

К сожалению, из-за плотного графика, Бисенгалиев не смог присутствовать на концерте, однако музыканты - лауреаты международных и республиканских конкурсов - поделились со слушателями произведениями Гайдна, Телеманна, Корелли, Россини Локателли и Генделя.

"Место дислокации оркестра находится у нас - во дворце бракосочетаний по многим причинам. Самая важная из них - акустика, которая подходит для этого оркестра. Этот концерт проходит в рамках больших программ, которые уже полгода проходят в Астане - празднования 20-летия столицы. Это значимая дата для нашей страны. Вы представляете, в 1997 году было принято решение о переносе столицы, и тогда люди не понимали, куда они едут. И вот проходит 20 лет, а по меркам истории этот срок чрезвычайно мал, и мы стали свидетелями того, что Астану знают во всем мире. Это прекрасный город с современной инфраструктурой. Это праздник для каждого гражданина нашей страны. Мы своими глазами увидели, как строилась столица под мудрым руководством нашего Президента. Все подчёркивают, что если бы не его воля и напор, то Астаны бы и не было. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю мирного неба над головой!" - сказала управляющий компании Центрального дворца бракосочетаний Алматы Калыкова Айгуль.

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