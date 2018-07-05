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В Алматы во время погрузки на полицейский эвакуатор повредили Cadillac Escalade

Ситуация была быстро разрешена, машина получила не сильные повреждения.

Фото : кадр видео5 июля 2018, 17:35

В Интернете распространяют видео, на котором дорогой внедорожник повредили при эвакуации, передает Zakon.kz.

Голос за кадром на записи сообщает, что инцидент произошел по ул.Кабанбай батыра. При поднятии Cadillac Escalade зацепили троллейбусные провода, и машина сильно накренилась, получив повреждение крыши. В дальнейшем вернуть ситуацию под контроль помог еще один эвакуатор.

видео: Виктор Марков

В ДВД Алматы пояснили, что водитель джипа припарковался с нарушением ПДД, и ее эвакуировали для доставки на штрафстоянку. Во время процесса повредился трос подъемного устройства. Ситуация была быстро разрешена, машина получила не сильные повреждения.


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