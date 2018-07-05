В канун 20-летия Астаны 195 атырауских семей стали обладателями новых квартир

С этим событием всех собравшихся поздравил заместитель акима города Атырау Полымбет Хасанов.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» было сдано 4 многоэтажных жилых дома на 195 квартир в микрорайоне Береке. Жилье выдавалось гражданам из 13-ти категорий очередников, имеющих право на получение жилья из государственного фонда, сообщает Zakon.kz.

С этим событием всех собравшихся поздравил заместитель акима города Атырау Полымбет Хасанов, который вручил ключи от квартир новосёлам:

- Исходя из поручений главы региона, в Атырау полным ходом идет строительство жилых многоквартирных домов, в рамках программ одобренных главой нашего государства, - сообщил Полымбет Хасанов. – Мы активными темпами строим жилье которое будет доступным для всех слоев населения. В этот светлый праздник, День столицы нашей родины, 195 семей стали счастливыми новоселами.

Всего в 2018 году в регионе начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные - в районах. Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости.

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