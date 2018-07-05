В Акмолинской области в преддверии Дня столицы открываются новые объекты

К юбилею Астаны в г.Степногорск приурочено открытие ряда социальных объектов, построенных меценатами.

Ряд новых объектов открыли в Акмолинской области в честь 20- летнего юбилея Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В Зерендинском районе состоялось открытие базы отдыха «Зеренді Парк», расположенного на берегу одноименного озера. На площади в 1 гектар размещены 2-этажный корпус, столовая, пять летних домиков. Для досуга отдыхающих предусмотрены спортивные площадки. В перспективе объекта, общей вместимостью до 50 гостей - расширение площади зоны отдыха.

Жители Атбасарского района, пострадавшие от весеннего половодья, получили ключи от шести 45-ти квартирных домов.

По информации акимата Атбасарского района, на строительство многоквартирных жилых домов из резерва Правительства выделено 1 млрд. 844 млн. тенге. До конца года планируется сдать еще 5 домов.

К юбилею Астаны в г.Степногорск приурочено открытие ряда социальных объектов, построенных меценатами. Это детская игровая комната психологической разгрузки, детская спортивно-игровая площадка для детей с ограниченными возможностями, городской историко-краеведческого музей.

Жители села Балашино Сандыктауского района стали свидетелями открытия замечательных сооружений – фонтана, детской площадки и гостиницы.

Программа празднования 20-летия столицы в Акмолинской области насыщена всевозможными культурно-массовыми мероприятиями.

Дети г.Кокшетау поздравили столицу праздничным концертом «Елімнің жүрегі-Астана!». В рамках мероприятия дипломами и подарками награждены участники детского конкурса рисунков «Арман қала – Астана!».

Автолюбители города Кокшетау на площади Абылай хана провели автомоб. Из более 60 автомобилей выстроен символ столицы – Байтерек.

Праздничные мероприятия в регионе продолжаются. Жителей ждут праздничные концерты, спортивные состязания, выставки мастеров прикладного искусства, Open Air и многое другое.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!