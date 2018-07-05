Аким СКО поручил разработать проекты по благоустройству городских окраин и микрорайонов

Глава региона ознакомился с реконструкцией «сквера Жамбыла Жабаева».

Аким СКО Кумар Аксакалов во время рабочей поездки по областному центру ознакомился с работами по благоустройству города и посетил объекты строительства, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Первый пункт посещения – озеро Пестрое. В этом году планируется расширение и благоустройство пляжной зоны. Глава региона поручил завершить работы до конца июля текущего года. Также будет обновлен фасад кафе «Лана» который находится недалеко от пляжа. Владелец заведения акиму области показал эскизы и заверил, что все работы будут завершены в срок. При въезде в Петропавловск по улице Жамбыла также приступили к обновлению фасада зданий.

По улице Жамбыла сейчас возводятся многоэтажные дома. Кумар Аксакалов ознакомился с темпами работ на строительных объектах. В этом году будет снесено более 600 частных домов для строительства многоквартирных домов.

«Произведя снос частных домов мы улучшаем жилищные условия горожан. Собственники этих домов получают благоустроенные и уютные квартиры. Вместе с тем на месте старых домов строим современное жилье. Это хороший импульс для роста города»,- заметил Кумар Аксакалов.

Глава региона ознакомился с реконструкцией «сквера Жамбыла Жабаева». Сейчас идет укладка брусчатки, установка скамеек и архитектурных сооружений. Кумар Аксакалов отметил, что активное благоустройство захватит не только центр, но и окраины города.

«Помимо центра Петропавловска мы должны благоустраивать окраины и микрорайоны города. Поручаю акиму города Марату Тасмаганбетову разработать проекты. Надо сейчас этой работой заниматься. Мы сейчас активно облагораживаем улицу Кизатова. Это расширение улицы, детская площадка и парковая зона. Я слышу разговоры о том, что все это делается к форуму. Но вот до этого места никто не приедет. Они не поедут на улицы Мира и Кизатова. Поэтому все делается для горожан», - отметил Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что на будущий год финансирование для благоустройства Петропавловска увеличат в 2 раза.

Благоустройством своих территорий должны заниматься и предприятия областного центра. Завод им.Кирова уже приступил к обновлению фасадов зданий. Сейчас промышленные объекты должны отвечать духу времени. Кумар Аксакалов привел в пример частную индустриальную зону ТОО «Римказагро» и призвал всех руководителей предприятий уделить этому вопросу особое внимание.

Кумар Аксакалов посетил строящийся торгово-развлекательный центр «Достык Молл». Данный комплекс будет ультрасовременным центром для развлечений, отдыха и шопинга. Торговый центр обеспечит работой 300 жителей областного центра.

В конце рабочей поездки глава области осмотрел новую достопримичательность города. По улице Сутюшева установили шахматную доску и фигурки. Каждый желающий может сыграть в шахматы на улице.

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