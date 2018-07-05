Атырауские спортсмены поддержали чемпиона мира по жекпе-жек Армана Ашимова

Они сняли в его поддержку мотивационный видеоролик.

Спортсмены из Атырауской области сняли видеоролик в поддержку временного чемпиона мира смешанных единоборств по версии "M1 GLOBAL", победителя впервые проведенного чемпионата мира по национальному виду спорта жекпе-жек Армана Ашимова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

На прошедшем чемпионате состоявшемся в России, Арман не смог продолжить бой из-за травмы руки.

«Главная цель состоит в том, чтобы поддержать нашего героя, который неоднократно защищал честь нашей страны, и показать, что мы с ним. Мы поддерживаем его. Мы убеждены, что наш чемпион будет быстрым сильным и ловким, он высоко поднимет казахстанский флаг на больших мировых аренах!», - рассказали атырауские спортсмены.

В видеоролике принимали участие бронзовый призер чемпионата мира по парадзюдо Ануар Сариев, чемпион мира по пара-таэквондо, чемпион Европы и двукратный чемпион Азии Нурлан Домбаев, обладатель кубка мира по параплаванию Ержан Салимгереев, чемпион мира по муайтай и чемпион Европы Дидар Болатов, призер чемпионата мира по панкратиону Жасулан Хасимов и молодые спортсмены Атырауского боксерского клуба.

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