В Алматы сразу несколько знаковых объектов оборудовали архитектурной подсветкой

Было подсвечено более 120 знаковых архитектурных объектов города.

В Алматы продолжается реконструкция исторического центра города и обновление зданий, имеющих особое историческое и культурное значение, передает Zakon.kz.

Накануне вечером в мегаполисе архитектурным освещением подсветили Музей народных инструментов имени Ыхласа, Дом офицеров, Мемориал Славы и памятник Бауыржану Момышулы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, а также здания республиканской филармонии имени Жамбыла и Казахского государственного цирка.

Сегодня архитектурное освещение используется во многих мегаполисах, подчеркивая индивидуальность и самобытность городских достопримечательностей, создавая комфортную среду для вечерних прогулок. В свою очередь применение современных энергосберегающих технологий обеспечивает экономию электроэнергии и долговечность источников света.

С целью формирования единого архитектурного стиля подсветки городских зданий, сооружений и ландшафта в вечернее и ночное время за последние два года в Алматы было подсвечено более 120 знаковых архитектурных объектов города.

Среди них Монумент Независимости, гостиница «Казахстан», телебашня Кок-Тобе, Дворец Республики, государственный театр оперы и балета имени Абая, театр имени Ауэзова, музей имени Кастеева, Центральная мечеть, Свято-Вознесенский кафедральный собор и другие знаковые сооружения Алматы.

Все проекты единого стиля архитектурной подсветки Алматы реализуются за счет внебюджетных средств.

Следует отметить, что в текущем году в Алматы проводится ремонт 157 улиц, благоустройство порядка 600 дворов, капитальный ремонт надземных и подземных переходов. Ведется реконструкция еще трети исторического центра города. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».

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