Могут ли владельцы аквапарков и бассейнов отбирать у посетителей еду и воду

С точки зрения закона, администрация заведений может попросить вас сдать продукты на входе, однако не все так просто.

Лето в Казахстане с переменным успехом все-таки началось. Сегодня юг и север страны практически сравнялись в температурном режиме, а значит - настало время отдыха. Подпортить впечатление от обыденного досуга на шезлонге у бассейна или с детьми аквапарков могут лишь владельцы заведений, назойливо вставляющие свои правила посещения мест для массового отдыха казахстанцев. Редакция Zakon.kz вместе с Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей решила разобраться, имеют ли право в администрации бассейнов и аквапарков отбирать у посетителей воду и другие продукты, принесенные с собой.

Начнем с официальной часть. По статье 5 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Казалось бы, просто. Однако для регулирования поведения предпринимателей также существует и другая статья того же кодекса (статья 8), которая запрещает деятельность, направленную на ограничение или устранения конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей.

Говоря проще, заставить вас покупать тот или иной продукт никто не имеет права. Но тут стоить заметить и другую особенность: забирать ваши продукты при входе владельцам бизнеса как бы тоже нельзя, но внутренние правила еще никто не отменял. А там уже администрация вправе прописать фактически все, что угодно, если это не противоречит действующим законам. В комитете по этому поводу заключили следующие:

"Однако устанавливаемый субъектами рынка запрет на пронос продуктов питания не относится к недобросовестной конкуренции, поскольку субъект рынка при реализации товара не обязывает потребителя или иного лица покупать другой товар. Потребителю услуг аквапарка предоставлена возможность получения услуги, но при этом его не принуждают приобретать услуги общественного питания, расположенного на территории аквапарка. То есть действия аквапарка по ограничению проноса продуктов питания на свою территорию не влекут ограничение конкуренции между субъектами рынка, предоставляющих услуги общественного питания", - пояснили в КРЕМ и ЗК.

Слишком сложное определение? Тогда скажем проще: попросить вас сдать фрукты на входе действительно могут, однако уже внутри, скажем, бассейна, - нет! Другое дело, что вдоволь наплескавшись в воде, так или иначе захочется есть или пить, и придется все равно раскошелиться на покупку в местных точках общепита, но это уже другая история. С точки зрения антимонопольного законодательства, предприниматели здесь ведут честную игру, без нарушения правил.

Как выяснилось, недовольных подобным поведением бизнесменов в стране не так уж и много. Так по статистике с начала года с жалобой на действия предпринимателей, которые требовали сдать продукты при входе, поступала в комитет лишь один раз. И это официальные данные по всей республике, если что. По факту обращения, комитет сегодня проводит расследование на предмет ограничения конкуренции.

Единственным решением (и, конечно же, желанием сэкономить) здесь можно назвать лишь ситуацию, при которой отдыхающим следует питаться (а также как следует утолить жажду) до того, как переступить порог бассейна или аквопарка. Если это не выход, то всегда есть городские пляжи или горящие путевки с пометкой "Все включено". Приятно отдыха.

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