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Нурсултан Назарбаев подписал закон о защите детей от вредной информации

Также был подписан еще один закон.

Фото : Хабар 245 июля 2018, 18:28

Нурсултан Назарбаев подписал закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на определение организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Текст Закона публикуется в печати.

Также, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Текст Закона публикуется в печати.


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