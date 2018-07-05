Нурсултан Назарбаев подписал закон о защите детей от вредной информации

Также был подписан еще один закон.

Нурсултан Назарбаев подписал закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на определение организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Текст Закона публикуется в печати.

Также, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Текст Закона публикуется в печати.





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