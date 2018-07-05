Глава государства подписал закон, совершенствующий систему высшего образования

Текст Закона публикуется в печати.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон, направленный на совершенствование системы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», направленный на совершенствование системы высшего и послевузовского образования.

Текст Закона публикуется в печати.





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