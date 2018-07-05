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Из музея в Голландии украли смертельный яд

Яд, спресованный в черный кубик, находился в бутылке внутри сейфа, который был похищен в среду, 4 июля.

Фото : Erik Zachte / Wikimedia5 июля 2018, 18:38

Бутылку со смертельным ядом украли из музея в Голландии. Об этом сообщает NL Times.

Яд, спресованный в черный кубик, находился в бутылке внутри сейфа, который был похищен в среду, 4 июля. На бутылке была старинная этикетка с надписью «Кураре». Было ли что-то еще украдено из музея, пока неизвестно.

«Мы продолжаем расследование... В первую очередь хотим найти яд», — отметил представитель полиции.

Кураре — общее название нескольких видов ядов растительного происхождения. Он оказывает на организм паралитическое действие, а применение слишком больших доз приводит к смерти от удушья. Коренные племена Южной Америки использовали подобное вещество во время охоты, смазывая им наконечники стрел. В Нидерландах оно применяется в качестве релаксанта при проведении эвтаназии.

Источник: Лента.ру


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