Благодаря передовым технологиям производство хлопка в хозяйствах Шардары увеличилось в 2 раза

В прошлом году с полей этой компании собрали по 55 центнеров с каждого гектара.

С целью ознакомления с технологиями производства в Шардаринский район был организован пресс-тур. Рабочая группа побывала на посевном поле ТОО «Иіржарагро», площадью в 300 гектаров, полив которых происходит с помощью инновационного капельного орошения, передает Zakon.kz.

Его особенностью является то, что техника позволяет увеличивать объемы производства крестьянских хозяйств без человеческого фактора. Отметим, в прошлом году с полей этой компании собрали по 55 центнеров с каждого гектара.

«По средним расчетам, если в прошлом году в районе объемы производство хлопка-сырца составляли 28,4 центнера с гектара, то в этом году это уже 55 центнеров. Инновационные технологии позволяют увеличивать производство вдвое. Необходимо, что такой опыт перенимали и другие хозяйства. Помимо ТОО «Иіржарагро», передовое капельное орошение внедрили еще в трех хозяйствах», - отметил аким района Болатбек Кыстауов.

Всего из 243 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Шардаринском районе 64 тысячи га являются орошаемыми. Они почти полностью освоены, на 24 га высажен хлопок. В районе продолжаются работы по реализации поручения Главы государства о доведении площадей орошаемых земель до 600 тысяч га. К примеру, в сельском округе Жаушыкум свыше 12 тысяч гектаров земель могут стать орошаемыми. Для этого ведутся работы по отводу воды из реки Сырдарьи. Этим занимается республиканское учреждение «Қазсушар». В случае, если этот проект будет реализован, планируется, что уже в этом году объем произведенной в сельском хозяйстве продукции достигнет 30 млрд. тенге. Только вмассиве Жаушыкум производят продукцию объемом в 500 тысяч тонн. Также прогнозируется открытие новых рабочих мест.

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