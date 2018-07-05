Многодетные семьи и дети-сироты справили новоселье в Актюбинской области

На протяжении 11 лет психолого-педагогическую помощь оказывали в приспособленном кабинете в местной школе.

В Актюбинской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Астаны. Сегодня в г.Кандыагаш открылся Центр психолого-педагогической коррекции для детей с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Этого события родители особенных деток ждали давно. На протяжении 11 лет психолого-педагогическую помощь оказывали в приспособленном кабинете в местной школе. Он был рассчитан на обслуживание всего 7 детей. Однако, на деле, коррекционные занятия посещали 98 детей из Кандыагаша и 5 сельских округов района. В предстоящем учебном году к ним присоединятся еще 25 ребят с особыми потребностями.

В новом Центре созданы все условия для инклюзии детей. В двухэтажном здании, общей площадью 384 квадратных метра, обустроено 10 специализированных кабинетов. Нехватка свободного пространства больше не будет проблемой для специалистов при работе с детьми, имеющими нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и с задержкой психического развития.

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил работников Центра и родителей особенных деток с долгожданным событием, пожелал коллективу успехов в нелегком труде, а их маленьким подопечным крепкого здоровья и счастливого детства. Также аким области подарил Центру телевизор.

В этот день у жителей Кандыагаша был еще один повод для радости – очередникам вручили ключи от новых квартир. В эксплуатацию были сданы два пятиэтажных дома на 114 квартир в микрорайонах «Достық» и «Жастық».

Один из домов был возведен с нуля. 12 квартир, расположенных на первом этаже этого дома, полностью приспособлены для жизни инвалидов-колясочников. Другой дом был заброшен. На его реконструкцию направили 190 миллионов тенге. Теперь он ничем не уступает по уровню комфортности жилым новостройкам.

- Мудрая политика Главы государства Нурсултана Назарбаева, в первую очередь, направлена на повышение благосостояния и уровня жизни населения. Обеспечение жильем – важная часть социальной политики. Исполняя поручения Президента, только в прошлом году по области мы ввели в эксплуатацию 780 тысяч квадратных метров жилья. В этом году построим не менее 870 тысяч квадратных метров. Наглядным примером активного жилищного строительства является то, что в одном лишь Кандыагаше с начала года получили жилье около 3 тысяч человек. Все это становится возможным благодаря заданному Президентом верному курсу развития нашей страны, - подчеркнул в поздравительной речи аким области.

Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона принял участие в открытии сквера и памятника великому поэту Жамбылу Жабаеву. Здесь Бердыбек Сапарбаев в рамках акции «Бақытты бала» вручил 20 детям сертификаты на летний отдых в лагере «Энергетик».

Также побывал аким области на церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки. На почти 840 квадратных метрах любители спорта могут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, воркуатом и т.д. Аким области призвал местную молодежь к здоровому и активному образу жизни, подарил детям мячи и профессиональную форму местной команде по волейболу.

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