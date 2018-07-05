На площади «Астана» в Алматы пройдет торжественный концерт в честь 20-летия столицы

Помимо этого, 8 июля стартует праздничный велопробег и Альпиниада.

6 июля в 20:00 в Алматы на площади «Астана» состоится торжественный концерт, посвященный 20-летию Астаны, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей города поздравят отечественные звезды: квартет «IL Canto», Kental, Диана Шарапова, Ерболат Кудайбергенов, Luina, группы «Азия», «Дауыс International», «Mysterions», «МузАрт life», «Джейран», «Rin’GO» и др. Большинство музыкальных композиций будет посвящено столице Республики Казахстан. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Кроме того, в рамках празднования 20-летия столицы с 6 по 8 июля мероприятия пройдут и на пешеходных улицах исторического центра мегаполиса.

Так, на ул.Жібек Жолы и Панфилова все праздничные выходные с 11:00 до 20:00 пройдут выступления театра традиционного искусства «Алатау», мастер-классы по пошиву «құрақ көрпе», молодежный Art party, спектакли и молодежные концерты, посвященные 20-летию Астаны, концерты детского творчества ОФ «Бозторгай», фейс арт для детей, open air Art gallery «Astana 20 year», конкурсы и представления от Алматинского зоологического парка, Государственного Театра кукол, фотовыставка «Алматы-Астана: Культурный мост» и др.

Помимо этого, 8 июля стартует праздничный велопробег и Альпиниада «Шымбулак – пик Нурсултан».

Напомним, что праздничные мероприятия в Алматы проходят с 1 по 8 июля, в рамках чего уже открыт Фестиваль Молодых Художников FOYA, который впервые в Казахстане представил выставку картин с элементами дополненной реальности, прошла городская Ярмарка вакансий «Время возможностей», флешмоб «Астана жүрегімде», «Паlayparty», фотовыставка исторических документов «Асыл қазына» и фотографий столицы «Ел жүрегі – Астана», ярмарка уникальных товаров ручной работы, изготовленных лицами с ограниченными возможностями и людьми пожилого возраста «Ата өнері – ұрпаққа мұра», также к юбилею столицы был приготовлен 20-метровый торт.

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