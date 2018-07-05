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В Алматинской области затопило дачные участки после дождя

Русло реки перекрыло после обвала – вода тут же вышла из берегов.

Фото : podrobnosti.ua5 июля 2018, 19:23

Девять дачных участков затопило после дождя в Карасайском районе Алматинской области. Сигнал о затоплении участков в дачном обществе "Долан" поступил в местное отделение ЧС накануне вечером, передает Sputnik.

Выяснилось, что приблизительно в 17.00 из-за дождя обвалился глинистый склон – дачи находятся в горной местности. Землей засыпало русло реки Малый Долан. Девять дачных участков залило вышедшей из берегов водой.

По сообщению ДЧС Алматинской области, через четыре часа после инцидента причину затопления удалось устранить.

В апреле этого года в районе Кольсайского ущелья огромный оползень завалил автодорогу и повредил электрические столбы. В результате без электричества остались зоны отдыха на Кольсайских озерах. Позже язык оползня все-таки достиг русла реки Кольсай, но не перекрыл его полностью и остановился.


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