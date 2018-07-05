140 павлодарских семей стали новоселами в канун Дня Астаны

В многоэтажку, построенной в рамках государственной программы «Нурлы жер», въедут очередники, в числе которых инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты и многодетные матери.

В преддверии 20-летия казахстанской столицы в Павлодаре презентовали дом на 72 квартиры, а в Аксу – на 70 квартир, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В Павлодаре сдали дом в микрорайоне «Сарыарка». В многоэтажку, построенной в рамках государственной программы «Нурлы жер», въедут очередники, в числе которых инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты и многодетные матери. Как признались новоселы, получить собственное жилье в канун праздника – огромный подарок.

- Я очень долго ждал этого дня, - говорит Бекежан Алашбаев, пенсионер, приравненный к статусу ветерана Великой Отечественной войны. – Получить крышу над головой – большая радость для всей моей семьи. Большое спасибо всем, кто возводил наш дом!

К слову, до конца этого года в микрорайоне «Сарыарка» планируется сдать восемь жилых домов. Два из них для переселенцев микрорайона «Алюминстрой», еще шесть – для участников программы жилстройсбережений.

- Глава государства ставит перед нами задачу, чтобы любой гражданин Казахстана был обеспечен жильем, и программа «Нурлы жер» способствует этому, - обратился к новоселам аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Сегодня на месте, где когда-то стояли старые двухэтажки, работают строительные краны и активно ведется застройка. Хочу поздравить всех с 20-летием столицы и пожелать вашим семьям счастья и благополучия.

Еще один дом в преддверии государственного праздника презентовали в Аксу. Заказчиком строительства пятиэтажки стала Евроазиатская энергетическая корпорация, входящая в состав корпорации ERG. Новоселье в 70 новых квартирах отметят работники предприятия. Как заявили представители компании, преимущество при распределении квадратных метров отдавали обладателям остродефицитных профессий, молодым и высококвалифицированным специалистам.

- Я очень рада, что теперь мне больше не нужно решать жилищный вопрос, потому что я получила двухкомнатную квартиру, - говорит инженер по наладке и испытанию турбинного оборудования Гулим Шамратова. – Недорогое жилье - это очень хорошее подспорье для любого молодого специалиста.

Вместе с новым домом в Аксу презентовали реконструированный стадион. Сегодня на полноразмерном футбольном поле уже занимаются сотни юных спортсменов. Также в городе открыли новый эко-технический центр для детей. В реконструированной станции юных натуралистов появились IT-кабинет, коворкинг-центр, кабинет эко- и этнотуризма «Шелковый путь». Благодаря работе этого центра в городе планируют увеличить охват дополнительным образованием сразу в два раза.

- Я сама занималась еще в старом здании станции юннатов 15 лет назад, - рассказывает руководитель экологического кружка Ажар Жанжигитова. – Видя то, какие условия создаются сегодня для наших детей, я очень за них рада. Современное оборудование и новая литература будут способствовать развитию ребят.

Кроме того, в канун Дня Астаны отметили павлодарцев, внесших существенный вклад в развитие страны. Указом Президента юбилейной медали «Астана 20 жыл» были удостоены более 30 человек, среди которых государственные деятели, общественники, работники сельского хозяйства и многие другие.

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