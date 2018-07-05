В Сайраме строится комплекс для откорма 10 тысяч крупного рогатого скота

На предприятии работают 80 человек. Расчет предприятия – производство 5000 тонн мяса в год.

В Сайрамском районе Туркестанской области строится комплекс для откорма 10 тысяч крупного рогатого скота одновременно, передает Zakon.kz.

В комплексе ТОО «Нурым Групп» дополнительно работают цех по производству корма и убойная площадка. Аким области посетив Сайрамский район, ознакомился с работой и планами работ данного хозяйства.

Глава области напомнил направленность сельскохозяйственной сферы района на животноводство и овощеводство и отметил, что когда будет запущен комплекс, то в области снизится спрос на мясо.

«С начала года в сфере сельского хозяйства района произведено продукции на 15 млрд. тенге. За этот срок произведено около 11 тысяч тонн мяса, 51 тысяч тонн молока, 7 млн. штук яиц. Строящийся комплекс является самой крупной откормочной площадкой в районе. Работая в таком темпе, необходимо переходить на перерабатывающую промышленность», - сказал аким области.

Предприниматель С. Ертаев, который ознакомил акима с ходом строительства, уверен в увеличении экспорта после запуска комплекса.

«В сентябре начнем откорм. По плану сможем переработать 100 голов крупного рогатого скота в день. В настоящее время подписан контракт по экспорту мяса со странами Иран и Узбекистан. Спрос на нашу продукцию высокий. В эти дни можно сказать даже не успеваем. Стоит отметить, сначала этого года было экспортировано 800 тыс. мяса в Узбекистан, 200 тонн мяса в Иран», – сказал предприниматель.

Стоимость проекта– 3,456 млрд. тенге. На предприятии работают 80 человек. Расчет предприятия – производство 5000 тонн мяса в год.

Отметим, что в районе работают 33 площадок, которые откармливают по 300 голов скота каждая. А число всех откормочных площадок – ближе к 900.

Наряду с этим, глава региона встретился с иностранными волонтерами и ознакомившись с их работойпоблагодарил и вручил подарки.

Волонтеры, в составе которых врачи, строители представители других специальностей, в Сайрамском районе находятся уже около трех недель. Они здесь занимаются оказанием помощи малоимущим семьям, работают бесплатно. Иностранные волонтеры будут находиться в нашей стране еще 2,5 месяца и помогать нуждающимся.







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