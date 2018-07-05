В Национальной библиотеке РК к 20-летию Астаны стартовал фестиваль молодых художников FOYA

В масштабном проекте приняли участие художники, представляющие самые разные направления в изобразительном искусстве – от классики до стрит-арта.

В Национальной библиотеке РК стартовал фестиваль молодых художников FOYA, посвященный 20-летию Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Вечерний Алматы.

В масштабном проекте приняли участие художники, представляющие самые разные направления в изобразительном искусстве – от классики до стрит-арта. В их числе – Алмаз Нургожаев, уличные художники, Shaman Neon, Pamamurty, Tig crew и многие другие. Каждый из них представил свое видение молодой, успешно развивающейся столицы Казахстана. Благодаря этому выставка, давшая старт фестивалю FOYA, получилась очень разнообразной.

Организаторы события сделали все возможное, чтобы эта выставка вызвала интерес. Соединив фантазию и возможности информационных технологий, молодые художники совместно с программистами разработали специальное приложение «Өнер up». Благодаря ему обладатели смартфонов во время посещения выставки могут оживлять экспонаты. Пока приложение доступно только на платформе Android, скачать его можно с помощью QR-кода. После этого остается только навести камеру смартфона на ту или иную картину – и произведение оживет.

– В Казахстане это первая подобная выставка. Над созданием приложения мы работали полгода. Группа насчитывала примерно полсотни человек. Это было довольно непросто, ведь впервые использовалась технология дополненной реальности. К счастью, все технические проблемы удалось решить, – отметила руководитель Центра молодых художников Казахстана Кристина Бекмурзаева.

Фестиваль – совместный проект Управления внутренней политики Алматы и Национальной библиотеки РК. Конечно же, он не ограничивается выставкой. В стенах библиотеки планируется проводить бесплатные лекции об искусстве и науке для всех желающих. Таким образом, хранилище книг станет центром притяжения молодежи. Выставка продлится до конца сентября.

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